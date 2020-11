Perché viene sospeso il Reddito di cittadinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Ci sono dei casi in cui le famiglie che hanno diritto al Reddito di cittadinanza vedranno la sospensione del sussidio per differenti ragioni. La prima potrebbe essere che non hanno integrato la documentazione che serve per poter ottenere il sussidio (da consegnare in questo caso entro il 21 ottobre scorso). Questa sospensione deriva appunto dalla mancata integrazione della domanda presentata a marzo, momento in cui non erano ancora previsti i nuovi e più stringenti requisiti che permettevano di accedere al Reddito. Alle famiglie è stato mandato un messaggio da parte dell’INPS, l’integrazione doveva essere presentata entro il 21 ottobre; chi non ha provveduto ha subìto la sospensione dell’erogazione dell’assegno mensile. Sospensione Reddito di cittadinanza: come inviare l’integrazione richiesta Come ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Ci sono dei casi in cui le famiglie che hanno diritto aldivedranno la sospensione del sussidio per differenti ragioni. La prima potrebbe essere che non hanno integrato la documentazione che serve per poter ottenere il sussidio (da consegnare in questo caso entro il 21 ottobre scorso). Questa sospensione deriva appunto dalla mancata integrazione della domanda presentata a marzo, momento in cui non erano ancora previsti i nuovi e più stringenti requisiti che permettevano di accedere al. Alle famiglie è stato mandato un messaggio da parte dell’INPS, l’integrazione doveva essere presentata entro il 21 ottobre; chi non ha provveduto ha subìto la sospensione dell’erogazione dell’assegno mensile. Sospensionedi: come inviare l’integrazione richiesta Come ...

