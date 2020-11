Orlando dice sì al dialogo con Berlusconi. Ma non con i sovranisti (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - "Sì al dialogo con il Cavaliere, impossibile con i sovranisti". In un'intervista alla Stampa, il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, rileva che, su queste discriminanti, “persiste in quello schieramento una posizione radicalmente anti-europea ed è difficile la gestione di risorse europee con chi cerca in tutti i modi di dimostrare il fallimento dell'Europa”. Secondo il vice di Zingaretti, “pezzi della destra continuano ad esprimere sul Covid un semi-negazionismo con toni diversi da quelli di Berlusconi. In Parlamento l'onorevole Borghi della Lega – prosegue Orlando – ha sostenuto un'interpretazione molto originale della Costituzione: poiché il diritto al lavoro viene citato nell'articolo 1 prevale sul diritto alla salute, che viene molti articoli dopo”. Ecco, “su questo è molto difficile trovare mediazioni”, ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - "Sì alcon il Cavaliere, impossibile con i sovranisti". In un'intervista alla Stampa, il vicesegretario del Pd, Andrea, rileva che, su queste discriminanti, “persiste in quello schieramento una posizione radicalmente anti-europea ed è difficile la gestione di risorse europee con chi cerca in tutti i modi di dimostrare il fallimento dell'Europa”. Secondo il vice di Zingaretti, “pezzi della destra continuano ad esprimere sul Covid un semi-negazionismo con toni diversi da quelli di. In Parlamento l'onorevole Borghi della Lega – prosegue– ha sostenuto un'interpretazione molto originale della Costituzione: poiché il diritto al lavoro viene citato nell'articolo 1 prevale sul diritto alla salute, che viene molti articoli dopo”. Ecco, “su questo è molto difficile trovare mediazioni”, ...

Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ai microfoni di Radio24, ospite di Maria Latella ne "Il caffè della domenica" , parlando del Recovery Fund e aggiungendo come "nel nostro Paese sia nece ...

