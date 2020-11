Nuova espansione di GTA 5 in arrivo: ecco il primo trailer (Di lunedì 23 novembre 2020) Già da diversi giorni la Rockstar Games si divertiva a suggerire l’arrivo di un’importante novità tramite gli svariati social online dell’azienda. Dopo un misterioso teaser, che aveva già elettrizzato il pubblico, pochi giorni fà è stato finalmente lanciato il primo trailer ufficiale della Nuova espansione di GTA 5: The Cayo Perico Heist! GTA 5: The L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Già da diversi giorni la Rockstar Games si divertiva a suggerire l’di un’importante novità tramite gli svariati social online dell’azienda. Dopo un misterioso teaser, che aveva già elettrizzato il pubblico, pochi giorni fà è stato finalmente lanciato ilufficiale delladi GTA 5: The Cayo Perico Heist! GTA 5: The L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

webmagazine24 : Nuova espansione di GTA 5 in arrivo: ecco il primo trailer - Reyra : E noi ci vediamo in live a partire dalle 23:00 di lunedì sera per salutare insieme l'arrivo della nuova espansione… - MiraTheTempest : RT @EscCardGaming: ?? Way of the Witcher - Analisi reveal #1 ?? - MoviusGwent : In tempi di lockdown, quando tutti i bar e ristoranti chiudono, il Movius Café è l'unico invece a riaprire dopo mes… - EscCardGaming : ?? Way of the Witcher - Analisi reveal #1 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova espansione World of Warcraft Shadowlands, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova espansione Corriere della Sera Nuova espansione di GTA 5 in arrivo: ecco il primo trailer

Rockstar Games ha lanciato il trailer della nuova espansione online di GTA 5: The Cayo Perico Heist, sarà rilasciata il 15 Dicembre ...

La pandemia e la crisi del centrodestra stasera al “Dariosauro”, su Etv dalle 21.20

Secondo Ferruccio de Bortoli, «l’ultimo paradosso» della politica italiana è che «il centrodestra appare al momento più diviso della maggioranza che vuole combattere, tenuta insieme dalla lotta alla p ...

Rockstar Games ha lanciato il trailer della nuova espansione online di GTA 5: The Cayo Perico Heist, sarà rilasciata il 15 Dicembre ...Secondo Ferruccio de Bortoli, «l’ultimo paradosso» della politica italiana è che «il centrodestra appare al momento più diviso della maggioranza che vuole combattere, tenuta insieme dalla lotta alla p ...