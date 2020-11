Nek | la brutta notizia poco fa

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il cantante Nek, il cui vero nome è Filippo Neviani è rimasto vittima di un incidente domestico e per questo è stato ricoverato in ospedale dove ha subito un intervento. A spiegare nel dettaglio cosa è accaduto e come sta adesso è stato lo stesso cantautore con un post su Instagram che ha preoccupato i fan. Nek, tuttavia, oltre a spiegare perché manca da diverso tempo dai social ha anche postato una sua foto nel letto di un ospedale in cui appare sorridente ma provato: Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano Nek ricoverato in ospedale per un intervento alla mano, le sue attuali condizioni di salute: “Sto bene” Il cantante Nek a causa di un incidente domestico ha ...