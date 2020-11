Megan Fox e Machine Gun Kelly agli American Music Awards 2020 sul red carpet come coppia per la prima volta (Di lunedì 23 novembre 2020) L’arrivo di Megan Fox e Machine Gun Kelly agli American Music Awards 2020 è sotto i riflettori. A scatenare l’attenzione dei media, infatti, è la veste inedita dei due personaggi come coppia per la prima volta sul red carpet dell’evento. Insieme hanno sfilato sin dall’ingresso del Microsoft Theatre di Los Angeles nel quale ieri sera sono stati nominati i vincitori tra gli artisti più amati degli Stati Uniti con Taylor Swift scelta come Artista dell’Anno. Megan Fox si è presentata con un elegante abito verde firmato da Azzi and Osta mentre il rapper è comparso con un completo bianco Balmain con i tatuaggi sul petto in evidenza. I due ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) L’arrivo diFox eGunè sotto i riflettori. A scatenare l’attenzione dei media, infatti, è la veste inedita dei due personaggiper lasul reddell’evento. Insieme hanno sfilato sin dall’ingresso del Microsoft Theatre di Los Angeles nel quale ieri sera sono stati nominati i vincitori tra gli artisti più amati degli Stati Uniti con Taylor Swift sceltaArtista dell’Anno.Fox si è presentata con un elegante abito verde firmato da Azzi and Osta mentre il rapper è comparso con un completo bianco Balmain con i tatuaggi sul petto in evidenza. I due ...

