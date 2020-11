Magnesi-Kinigamazi | Mondiale IBO 2020 superpiuma | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo tre settimane di rinvio, a causa della positività al Covid-19 di Patrick, stavolta la sfida valida per il titoloIBO dei pesitra il ruandese e Michaelè destinata ad andare in scena a Fondi. Si sarebbe dovuto combattere il novembre, ma, come accennato, è stata la positività dial coronavirus a rinviare tutta la macchina organizzativa che si era messa in moto per questa interessante battaglia sul ring., dal 2018 a oggi, ha fatto incetta di titoli, partendo da quello italiano e finendo con quello Intercontinentale IBO, passando per mediterraneo IBF e Internazionale Silver WBC. Il ruandese è imbattuto da sette anni, ed è dal 2017 che difende la cintura WBF dei. Al Palazzetto dello Sport che si ...