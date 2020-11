Lecco, non sono sicuri: chiusi i ponti pedonali sul Caldone e il Gerenzone (Di lunedì 23 novembre 2020) Lecco, 23 novembre 2020 - I ponti pedonali sul torrente Caldone e sul Gerenzone non sono sicuri , per questo da domani sono chiusi fino a data da stabilire. Da martedì restano interdette al transito ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 23 novembre 2020), 23 novembre 2020 - Isul torrentee sulnon, per questo da domanifino a data da stabilire. Da martedì restano interdette al transito ...

Lecco, 23 novembre 2020 - I ponti pedonali sul torrente Caldone e sul Gerenzone non sono sicuri, per questo da domani sono chiusi fino a data da stabilire. Da martedì restano interdette al transito la ...

Spaccio tra le province di Como, Monza e Lecco: eseguite tre ordinanze

Operazione antidroga tra le province di Como, Monza Brianza e Lecco. Attività di spaccio che avveniva tra Arosio, Giussano e Costa Masnaga. Nei guai, al termine di una indagine della Tenenza di Marian ...

Operazione antidroga tra le province di Como, Monza Brianza e Lecco. Attività di spaccio che avveniva tra Arosio, Giussano e Costa Masnaga. Nei guai, al termine di una indagine della Tenenza di Marian ...