“L’amore non uccide” | mercoledì 25 novembre la quarta edizione in diretta streaming sulla pagina del Comune di Palestrina

Nella giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne, l'Associazione Priscilla, in collaborazione con la Città di Palestrina nella persona dell'Assessore Lorella Federici e del Sindaco Mario Moretti, nonché l'associazione culturale Romarteventi, Presidente Francesca Piggianelli, annunciano la quarta edizione di "L'amore non uccide". A causa dell'emergenza sanitaria, l'incontro previsto per il 25 novembre avverrà in streaming sulla pagina Facebook della Città di Palestrina. L'introduzione è affidata all'Assessore che illustrerà il programma attraverso anticipazioni e contributi video in cui prenderà la parola anche Anna Silvia Angelini, Presidente dell'importante Associazione Indipendente

