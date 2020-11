Juventus, tegola Demiral: infortunio e stop forzato (Di lunedì 23 novembre 2020) Brutte notizie in casa Juventus: si ferma infatti Merih Demiral. Ad annunciarlo lo stesso club bianconero che ha comunicato l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il difensore turco. Dopo una buona prova contro il Cagliari, ecco la tegola che ferma il centrale di Andrea Pirlo.Juventus, infortunio per Demiralcaption id="attachment 1055071" align="alignnone" width="567" Demilar (getty images)/caption"Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il JMedical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni", sono queste le parole della Juventus attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale e sui canali social. Una brutta ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) Brutte notizie in casa: si ferma infatti Merih. Ad annunciarlo lo stesso club bianconero che ha comunicato l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il difensore turco. Dopo una buona prova contro il Cagliari, ecco lache ferma il centrale di Andrea Pirlo.percaption id="attachment 1055071" align="alignnone" width="567" Demilar (getty images)/caption"è stato sottoposto nella giornata odierna presso il JMedical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni", sono queste le parole dellaattraverso una nota apparsa sul sito ufficiale e sui canali social. Una brutta ...

