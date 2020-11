Gattuso: «Ibra? Forse più forte adesso che a trent’anni» – VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole su Ibrahimovic Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole. Hai detto qualcosa ad Ibrahimovic? «No. Vederlo adesso è impressionante, Forse è più forte adesso. Non sono uno che ama perdere, mi brucia perdere. Quindi poi lo chiamerò con calma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Rino, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole suhimovic Rino, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole. Hai detto qualcosa adhimovic? «No. Vederloè impressionante,è più. Non sono uno che ama perdere, mi brucia perdere. Quindi poi lo chiamerò con calma». Leggi su Calcionews24.com

PauloAngelRos : #NapoliMilan Al di là dei limiti della squadra ha ragione Gattuso, ha sbagliato lui. Non si può lasciare al milan… - dangiuntoli9 : @JastemmoColNAP Beh ma Ibra sullo spogliatoi ha avuto in impatto migliore di Gattuso per il Napoli, va detto - sscalcionapoli1 : Ibra mette Gattuso nel cestino! Insigne spremuto e supponenza tattica #ForzaNapoliSempre #NapoliMilan - Notiziedi_it : Napoli-Milan, Donadoni: “Ibra è cambiato, Gattuso è più riflessivo” - mrandroid02 : Gattuso: 'Mentalità sbagliata del Napoli. Ibra? Colpo da Tyson a Koulibaly' -