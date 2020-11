È un anno che Gattuso ci ripete che il responsabile è lui. Ci ha quasi convinto (Di lunedì 23 novembre 2020) Non l’avessimo sperimentata già per quasi un anno, ci verrebbe da dire che a Gattuso servirebbe la Cura Gattuso. Ma entreremmo in un loop di cause ed effetti, tipo l’uovo nato prima della gallina che l’ha deposto. La sensazione di dejavu, però, è straniante. Il tecnico del Napoli – descritto per cliché come “infuriato”, “che non le manda a dire”, “che non ha peli sulla lingua”, l’uomo che mica perde tempo a indicare la luna, lui la luna se la magna – è dal 18 gennaio 2020 che ripete in fotocopia sempre le stesse cose. Napoli-Fiorentina 0-2. Tra un po’ festeggiamo un anno di conferenze stampa incazzate, senza per altro avere la percezione dell’effetto shock ormai disinnescato dalla ripetitività. All’epoca – si era un un altro mondo, la gente poteva esultare abbracciata allo stadio – ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Non l’avessimo sperimentata già perun, ci verrebbe da dire che aservirebbe la Cura. Ma entreremmo in un loop di cause ed effetti, tipo l’uovo nato prima della gallina che l’ha deposto. La sensazione di dejavu, però, è straniante. Il tecnico del Napoli – descritto per cliché come “infuriato”, “che non le manda a dire”, “che non ha peli sulla lingua”, l’uomo che mica perde tempo a indicare la luna, lui la luna se la magna – è dal 18 gennaio 2020 chein fotocopia sempre le stesse cose. Napoli-Fiorentina 0-2. Tra un po’ festeggiamo undi conferenze stampa incazzate, senza per altro avere la percezione dell’effetto shock ormai disinnescato dalla ripetitività. All’epoca – si era un un altro mondo, la gente poteva esultare abbracciata allo stadio – ...

matteorenzi : Noi siamo l’unico dei grandi Paesi europei che non ha la #scuola aperta. Prima di ragionare di come si fa il cenone… - cla_cominardi : La storia dovrà raccontare che, la stessa RAI che qualche anno prima ospitava nel principale salotto televisivo il… - CottarelliCPI : Di solito non twitto a questa tarda ora. Ma ho appena letto su #Repubblica che ieri è andato in fiamme un altro aut… - donnarock62 : @La7tv @senborgonzoni Gli anziani hanno bisogno dell’affetto , del sostegno , della presenza dei familiari, possibi… - SoldatoDoc : @Lautaresque @Smg_1908 Non sei Iron Man che poi vivere con mezzo fegato x un anno o forse di piu mentre aspetti che… -

Ultime Notizie dalla rete : anno che È un anno che Gattuso ci ripete che il responsabile è lui. Ci ha quasi convinto ilnapolista Stipa (Asal) “Allestitori fieristici dimenticati dal governo”

MILANO (ITALPRESS) – Un calo del 98% del fatturato dal mese di marzo ad oggi e solo briciole dal governo, il quale ha inserito tra gli aventi ...

Trend 2021: un cambio di prospettiva su vita, tecnologia e business

I trend 2021 su Business, Tecnologia e Persone, raccontati con una prospettiva sistemica e flessibile alla luce di un mondo instabile.

MILANO (ITALPRESS) – Un calo del 98% del fatturato dal mese di marzo ad oggi e solo briciole dal governo, il quale ha inserito tra gli aventi ...I trend 2021 su Business, Tecnologia e Persone, raccontati con una prospettiva sistemica e flessibile alla luce di un mondo instabile.