Coronavirus | in Italia test record su 71 | 6 mld di molecole in 60 ore

Milano, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Eseguito in Italia "l'esperimento di supercalcolo più complesso mai realizzato al mondo" per identificare nuove terapie contro il Coronavirus Sars-CoV-2: 71,6 miliardi di molecole testate su 15 siti attivi del virus, per un totale di 1.074 mld di interazioni, annuncia il consorzio pubblico-privato Exscalate4Cov, supportato dalla Commissione europea e coordinato da Dompé Farmaceutici. La simulazione, effettuata in 60 ore con una capacità di 5 milioni di molecole testate al secondo, ha prodotto oltre 65 TeraByte di dati totali. Si tratta della "generazione di informazione più articolata oggi disponibile" sul patogeno responsabile della pandemia di Covid-19. Tutti i risultati della simulazione saranno condivisi sul portale open science ...

