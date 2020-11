Calabria | su Metro C Raggi si prenda responsabilità

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. – “La settimana si apre nel peggiore dei modi per il trasporto pubblico della Capitale: la linea C dellae’ chiusa agli utenti per mancanza di personale. Nel momento in cui si predica ai cittadini il distanziamento e si contrastano gli assembramenti per ridurre i contagi da Covid, e’ inaccettabile che una linea intera dellapolitana sia inservibile”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Annagrazia. “I trasporti sono uno dei nodi nevralgici nella lotta al Covid: e’ gravissimo che proprio nella Capitale si sottraggano ai cittadini delle possibilita’ di movimento anziche’ incrementare le corse. È doveroso- conclude- che il Sindacosi assuma la responsabilita’ di quanto sta accadendo”.