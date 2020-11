Calabrese | Metro C | inaccettabile e inqualificabile quanto accaduto

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “stamattina sullaC e’ ingiustificabile: parte del personale di stazione non si e’ presentato a lavoro impedendo di fatto l’apertura in sicurezza della linea.” “Un comportamento che ha provocato un’interruzione di servizio pubblico. Atac ha avviato un’indagine interna e sta svolgendo tutti gli approfondimenti del caso.” “Questo vuol dire che l’azienda valutera’ anche azioni legali nei confronti di questi dipendenti. In questi giorni Atac sta tenendo incontri con i sindacati e sappiamo che stamani era previsto un nuovo confronto. Sia chiaro che non faremo sconti a nessuno.” “Saranno individuate le responsabilita’ e le pene saranno esemplari. Questo episodio e’ uno schiaffo in faccia alla citta’ e ai romani, che ogni giorno si recano a lavoro con responsabilita’”. Cosi’ in un ...