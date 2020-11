Brasile, antiche istanze da recuperare (Di martedì 24 novembre 2020) In più di un film della nuova generazione di cineasti brasiliani si è sentita l’eco lontana del sertão e delle misteriose divinità, santoni e poveri eroi, mai però in maniera così decisa come in La casa de antiguidades di João Paulo Miranda (classe ’82). La casa comune è il Cinema nôvo di Glauber Rocha ambientato nel desolato nord del paese, come ci indica subito la presenza di Antonio Pitanga oggi ottantenne, che fu protagonista di Barravento di Rocha e di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 24 novembre 2020) In più di un film della nuova generazione di cineasti brasiliani si è sentita l’eco lontana del sertão e delle misteriose divinità, santoni e poveri eroi, mai però in maniera così decisa come in La casa de antiguidades di João Paulo Miranda (classe ’82). La casa comune è il Cinema nôvo di Glauber Rocha ambientato nel desolato nord del paese, come ci indica subito la presenza di Antonio Pitanga oggi ottantenne, che fu protagonista di Barravento di Rocha e di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

pitumpitumpah : @SuxxTweeter No, non è una cosa nazionale perché è un bene comune. Se distruggi quello poi non ci sono altre forest… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile antiche Difesa a tre o ritorno all'antico? Il dubbio di Liverani Forza Parma Memory House, realismo magico sugli strascichi del colonialismo in Brasile

Un uomo di colore si trasferisce nelle aree più ricche del Brasile dove entra in contatto con le frange più conservatrici del Paese. In Concorso al 38TFF.

Xilella, un racconto per immagini

I rami secchi e grigi degli alberi d’ulivo si stagliano come scheletri sulla terra rossa del Salento richiamando l’attenzione su un territorio che ha assunto nel tempo le sembianze di un paesaggio pos ...

Un uomo di colore si trasferisce nelle aree più ricche del Brasile dove entra in contatto con le frange più conservatrici del Paese. In Concorso al 38TFF.I rami secchi e grigi degli alberi d’ulivo si stagliano come scheletri sulla terra rossa del Salento richiamando l’attenzione su un territorio che ha assunto nel tempo le sembianze di un paesaggio pos ...