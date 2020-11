Biathlon | season opening a Kontiolahti | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Asi alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2020-21 delin Finlandia nel weekend del 28-29 novembre con i migliori atleti del mondo pronti per cominciare il lungo cammino in una dura e faticosa stagione. Si parte dall’appuntamento fisso della città finlandese con le due individuali, maschili e femminili, insabato 28. Nella giornata domenicale, invece, andranno in scena le due sprint. Ecco lazione delle gare che verranno trasmesse insui canali di Eurosport, visibile in streaming attraverso il servizio Eurosport Player. LAZIONE DELSabato 28 novembre Ore 11:00 – Individuale 20km maschile Ore 14:20 – ...