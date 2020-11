Al lavoro con… Lidia Matticchio Bastianich

Leggi su iodonna

(Di lunedì 23 novembre 2020) La chef, Cavaliere della Repubblica Italiana, ha cucinato anche per papa Benedetto XVI e papa Francesco. Il suo nome è legato a una catena di ristoranti, show tv e best sellers di cucina. Nata nel 1947 a Pola, nel 1958 è costretta, con genitori e fratello, a lasciare l’amata Istria per New York. Super premiata, nel 2017 ha ricevuto il Grande Dame Award de Les Dames d’Escoffier International. Sul sitositaly.com/recipes si trova un’ampia rassegna delle sue ricette. ore 7 «Mi alzo, leggo il New York Times, prendo il caffè e preparo la colazione per mia mamma, che ha 99 anni e vive con me. Ama il pane tostato con burro, marmellata e succo di frutta. Poi esco in giardino e nell’orto. In questi momenti difficili è un modo per ritrovare serenità. Per pensare che tutto rinasce, ...