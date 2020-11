Un CIMITERO nella LUNA dal Luglio 2021, costi, programma spaziale (Di domenica 22 novembre 2020) CIMITERO LUNAre.L’anno prossimo, una navicella spaziale porterà sulla superficie della LUNA delle spoglie umane, ovvero quelle che potremmo definire delle bare spaziali. I resti umani saranno inseriti all’interno di capsule sottovuoto e sigillate, per un riposo eterno sulla LUNA. Qualche tempo fa vi avevamo parlato di uno scienziato che è stato sepolto sulla LUNA anni fa, all’interno di un Cratere. Ci riferiamo a Eugene Shoemaker, noto anche come Gene Shoemaker, un geologo statunitense, per altro colui, che assieme alla moglie, scoprirono la Cometa Shoemaker-Levy che impattò su Giove. Il programma spaziale che depositerà dei resti umani sulla superficie LUNAre è noto come Celestis, che prevede di lanciare la sua missione ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 22 novembre 2020)re.L’anno prossimo, una navicellaporterà sulla superficie delladelle spoglie umane, ovvero quelle che potremmo definire delle bare spaziali. I resti umani saranno inseriti all’interno di capsule sottovuoto e sigillate, per un riposo eterno sulla. Qualche tempo fa vi avevamo parlato di uno scienziato che è stato sepolto sullaanni fa, all’interno di un Cratere. Ci riferiamo a Eugene Shoemaker, noto anche come Gene Shoemaker, un geologo statunitense, per altro colui, che assieme alla moglie, scoprirono la Cometa Shoemaker-Levy che impattò su Giove. Ilche depositerà dei resti umani sulla superficiere è noto come Celestis, che prevede di lanciare la sua missione ...

