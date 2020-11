Tamponi fai da te | Zaia risponde a De Luca su La7 | “Adda passà ‘a nuttata Negare ai cittadini questi test significa essere fuori dalla storia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) “A Vincenzo Derispondo citando Eduardo De Filippo e la sua ‘Napoli Milionaria’. Adda‘a. E vedremo chi tra noi ha ragione“. Così , nella trasmissione “L’aria di domenica” (La7), il presidente della Regione Veneto,replica alle critiche espresse dal collega campano Vincenzo Decirca la pericolosità deifai da te, attualmente in via di sperimentazione nel territorio veneto. “Deparla di perforazione della membrana nel naso? – continua il politico leghista – Questonon tocca nessuna membrana, perché va nella fossa nasale e non nelle parti posteriori. E’ un po’ come mettersi le dita nel naso. Stiamo parlando di aspetti scientifici seri e non liquidabili con battute. La sperimentazione ...