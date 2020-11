Scompenso cardiaco: dapagliflozin dimezza iperkaliemia (Di domenica 22 novembre 2020) Scompenso a frazione d’eiezione ridotta trattati con antagonisti dei mineralcorticoidi: dapagliflozin dimezza l’iperkaliemia da moderata a grave Secondo i risultati dello studio DAPA-HF presentato alla ASN Kidney Week, i pazienti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione ridotta che sono stati randomizzati a dapagliflozin avevano la metà del rischio di iperkaliemia da moderata a grave… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 22 novembre 2020)a frazione d’eiezione ridotta trattati con antagonisti dei mineralcorticoidi:l’da moderata a grave Secondo i risultati dello studio DAPA-HF presentato alla ASN Kidney Week, i pazienti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione ridotta che sono stati randomizzati aavevano la metà del rischio dida moderata a grave… L'articolo Corriere Nazionale.

imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: DIABETE – IN PAZIENTI CON MALATTIA RENALE CRONICA (CKD) E INSUFFICIENZA CARDIACA (HF) SCOMPENSATA, SOTAGLIFLOZIN RIDUC… - SalvatoreMarch6 : @fattoquotidiano Una volta al mese guesto mi a debellato da tutte le patologie che avevo guale epatite c pisorisa b… - malatinvisibili : DIABETE – IN PAZIENTI CON MALATTIA RENALE CRONICA (CKD) E INSUFFICIENZA CARDIACA (HF) SCOMPENSATA, SOTAGLIFLOZIN RI… - SonSempreIoEh : ah, dimenticavo la fonte - ohmyramsey : ogni volta che mi arriva una notifica di un tweet di woj ho uno scompenso cardiaco non sono abituata ad avere così… -