Renzi demolisce Arcuri: possibile che debba gestire tutto, dai banchi al vaccino? (Di domenica 22 novembre 2020) La stoccata di Matteo Renzi ad Arcuri, il supercommissario voluto dal governo Conte per gestire l’emergenza sanitaria in atto, non passerà inosservata. Renzi: esagerato il potere di Arcuri Intervistato da Lucia Annunziata su Raitre Renzi invoca l’esercito per gestire le vaccinazioni anti Covid nel Paese e su Arcuri avanza dubbi. “Io conosco bene Arcuri, ma questa cosa che qualsiasi emergenza venga gestita da Arcuri mi sembra un po’ esagerato”. Renzi: la Merkel ha chiamato l’esrecito “Io – continua – non sono partito in quarta contro Arcuri che è un bravo manager, ma posso permettermi di dire che non c’è un superman che può gestire insieme tamponi, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 novembre 2020) La stoccata di Matteoad, il supercommissario voluto dal governo Conte perl’emergenza sanitaria in atto, non passerà inosservata.: esagerato il potere diIntervistato da Lucia Annunziata su Raitreinvoca l’esercito perle vaccinazioni anti Covid nel Paese e suavanza dubbi. “Io conosco bene, ma questa cosa che qualsiasi emergenza venga gestita dami sembra un po’ esagerato”.: la Merkel ha chiamato l’esrecito “Io – continua – non sono partito in quarta controche è un bravo manager, ma posso permettermi di dire che non c’è un superman che puòinsieme tamponi, ...

Lucapag83018036 : RT @MauroDs87: #Davigo demolisce in serie #Berlusconi, #Renzi, #Senaldi, i giornalisti 'cani di compagnia' e la giustizia italiana #DiMarte… - Ed52926520 : RT @MauroDs87: #Davigo demolisce in serie #Berlusconi, #Renzi, #Senaldi, i giornalisti 'cani di compagnia' e la giustizia italiana #DiMarte… - vittoriodiri : RT @MauroDs87: #Davigo demolisce in serie #Berlusconi, #Renzi, #Senaldi, i giornalisti 'cani di compagnia' e la giustizia italiana #DiMarte… - demian_yexil : RT @MauroDs87: #Davigo demolisce in serie #Berlusconi, #Renzi, #Senaldi, i giornalisti 'cani di compagnia' e la giustizia italiana #DiMarte… - ANGELACHIDDEMI : RT @MauroDs87: #Davigo demolisce in serie #Berlusconi, #Renzi, #Senaldi, i giornalisti 'cani di compagnia' e la giustizia italiana #DiMarte… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi demolisce Renzi demolisce Arcuri: possibile che debba gestire tutto, dai banchi al vaccino? Il Secolo d'Italia Vincenzo De Luca a Libero: "Campania, errori clamorosi del governo. Cosa penso di Roberto Speranza? Nulla"

Può piacere o non piacere. Il Pd romano, al quale ha riconsegnato la Campania a settembre raccogliendo il 70% dei voti, se lo fa piacere per ...

Può piacere o non piacere. Il Pd romano, al quale ha riconsegnato la Campania a settembre raccogliendo il 70% dei voti, se lo fa piacere per ...