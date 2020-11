Polemica sulla piazza intitolata a Sfera Ebbasta, i parenti delle vittime di Corinaldo contro il sindaco: “Inopportuno” (Di domenica 22 novembre 2020) È Polemica sulla piazza intitolata a Sfera Ebbasta. La notizia, giunta nelle ore scorse da Cinisello Balsamo, è stata accolta con delusione dai parenti delle vittime della strage di Corinaldo, che hanno definito inopportuna la scelta di tributargli una piazza, seppure in via temporanea. Le contestazioni mosse dai parenti delle vittime che hanno perso la vita tra il 7 e l’8 dicembre 2018, proprio mentre erano in attesa dell’arrivo del trapper, sono rivolte al sindaco di Cinisello Balsamo che si è fatto promotore dell’iniziativa di intitolare una piazza a Gionata Boschetti. A parlare è Giuseppe Orlandi, padre di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 22 novembre 2020) È. La notizia, giunta nelle ore scorse da Cinisello Balsamo, è stata accolta con delusione daidella strage di, che hanno definito inopportuna la scelta di tributargli una, seppure in via temporanea. Le contestazioni mosse daiche hanno perso la vita tra il 7 e l’8 dicembre 2018, proprio mentre erano in attesa dell’arrivo del trapper, sono rivolte aldi Cinisello Balsamo che si è fatto promotore dell’iniziativa di intitolare unaa Gionata Boschetti. A parlare è Giuseppe Orlandi, padre di ...

