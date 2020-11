Napoli, fuochi d’artificio per festeggiare la nascita del figlio: denunciato un 28enne (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 28enne del quartiere Montecalvario, ignorando le leggi e le limitazioni imposte dalla normativa anticovid, ha esploso una batteria di fuochi d’artificio per festeggiare la nascita del figlio. Intervenuti sul posto, i carabinieri della Compagnia Napoli Centro lo hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose, oltre che sanzionato per la violazione della normativa anticontagio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undel quartiere Montecalvario, ignorando le leggi e le limitazioni imposte dalla normativa anticovid, ha esploso una batteria diperladel. Intervenuti sul posto, i carabinieri della CompagniaCentro lo hannoper accensioni ed esplosioni pericolose, oltre che sanzionato per la violazione della normativa anticontagio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Napoli, festeggia nascita del figlio con fuochi d'artificio in strada: denunciato - occhio_notizie : Neo papà denunciato e multato a #Napoli - rep_napoli : Napoli, festeggia la nascita del figlio con fuochi d'artificio: 28enne denunciato e multato [aggiornamento delle 11… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, festeggia nascita del figlio con fuochi d'artificio in strada: denunciato - Kram11000 : @SkyTG24 Ah a Napoli no ma in tutta la provincia si può? Oppure il problema è proprio la nascita che non prevede fuochi pirotecnici? -