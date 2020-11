Inter-Torino, orario d’inizio e dove vederla in tv. Programma, streaming, probabili formazioni Serie A (Di domenica 22 novembre 2020) Inter-Torino: voglia di riscatto. Dopo una prima parte di campionato che, a latitudini diverse della classifica, ha visto i nerazzurri di Antonio Conte e i granata di Marco Giampaolo non convincere, le due compagini si sfidano – oggi alle ore 15 – a San Siro. Chi la spunterà? Un’Inter che – visti i rientri ritardati di molti nazionali – deve fare di necessità virtù in molti reparti affidandosi però sempre alla “stella polare” rappresentata da Lukaku o un Torino in potenziale ripresa dopo un pessimo avvio di Serie A che spera nei gol del solito Belotti? La parola al campo, per un duello anche di filosofie: il 3-5-2 memorizzato di Conte o il 4-3-1-2 dogmatico di Giampaolo? La parola al campo. La partita Inter-Torino si svolgerà dunque quest’oggi, domenica 22 novembre ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020): voglia di riscatto. Dopo una prima parte di campionato che, a latitudini diverse della classifica, ha visto i nerazzurri di Antonio Conte e i granata di Marco Giampaolo non convincere, le due compagini si sfidano – oggi alle ore 15 – a San Siro. Chi la spunterà? Un’che – visti i rientri ritardati di molti nazionali – deve fare di necessità virtù in molti reparti affidandosi però sempre alla “stella polare” rappresentata da Lukaku o unin potenziale ripresa dopo un pessimo avvio diA che spera nei gol del solito Belotti? La parola al campo, per un duello anche di filosofie: il 3-5-2 memorizzato di Conte o il 4-3-1-2 dogmatico di Giampaolo? La parola al campo. La partitasi svolgerà dunque quest’oggi, domenica 22 novembre ...

Inter : ?? | FOTO Verso #InterTorino: nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? La gallery completa ??… - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - Inter : ?? | GOL Pronti per #InterTorino? Riviviamo insieme alcuni precedenti contro i granata ?? - yoshi5477 : RT @23_Frog: Verso Inter-Torino ?? #Training #Inter #ForzaInter #InterTorino - infoitsport : La probabile formazione di Inter-Torino: si torna al 3-5-2 -