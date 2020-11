Ines muore a 14 anni | aspettava un cuore nuovo “come una regina aspetta il suo re”

(Di domenica 22 novembre 2020) Non ce l’ha fatta, ilnon è arrivato anche se lei aveva scritto una canzone dedicata al trapianto. Aveva 14. Aveva un coraggio da leonessa,. E tanta forza, dolcezza, speranza. Viveva sin dalla nascita tra ospedali e casa a causa di una sindrome rara che l’aveva colpita: era la prima di tre gemelline e l’ultimo anno lo ha passato per intero al Bambino Gesù di Roma.unper potere continuare a vivere, e a quelaveva anche dedicato una canzone. Ma non è bastato: c’è il Covid e ilnon è mai arrivato, orascrive dal cielo.scriveva al suoa ai suoi polmoni: era diretta con loro, li ...

74Ferlini : RT @gbiondizoccai: Calano i trapianti nel 2020, un effetto della pandemia. La storia di Ines che muore a 14 anni mentre aspettava un cuore… - gbiondizoccai : Calano i trapianti nel 2020, un effetto della pandemia. La storia di Ines che muore a 14 anni mentre aspettava un c… - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Muore a 14 anni mentre aspettava un trapianto. La storia di Ines racconta quella di molti bambini - franca705 : RT @HuffPostItalia: Muore a 14 anni mentre aspettava un trapianto. La storia di Ines racconta quella di molti bambini -

Ultime Notizie dalla rete : Ines muore

La mamma: "La sua storia mi piacerebbe si trasformasse in speranza e in una lezione. Per ricordare che nonostante tutto la vita è bella" Aspetto un cuore nuovo, "come una regina aspetta il suo re". È ...Un effetto della pandemia è il calo dei trapianti. Secondo il Centro nazionale trapianti a fine 2020 il calo sarà del 7-10% ...