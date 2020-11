Imbarazzo a Tu si que vales | Rudy Zerbi finisce in mutande

(Di domenica 22 novembre 2020) Novella Toloni Il sensitivo Filippo Re ha sfidato la giuria a colpi di letture del pensiero, ma a farne le spese è stato soprattuttoche, perdendo la sfida, è finito praticamente inChi l'avrebbe mai detto che a Tale e quale show un giudice sarebbe finito letteralmente in. Invece nella semifinale del talent di Canale 5è rimasto seminudo al termine di una sfida all'ultima risposta con il mentalista Filippo Re. Il siparietto hot si è consumato sul finale di puntata quando sul palco è salito il sensitivo Filippo Re. Il giovane talento si era già esibito nel corso di una delle prime puntate del programma e in semifinale ha portato il suo cavallo di battaglia, la lettura del pensiero. Re ha sottoposto ciascun giudice a un questionario, promettendo di ...

ilgiornale : Un sensitivo ha sfidato la giuria a colpi di letture del pensiero, ma a farne le spese è stato Rudy Zerbi che, perd… -

Ultime Notizie dalla rete : Imbarazzo que

Un sensitivo ha sfidato la giuria a colpi di letture del pensiero, ma a farne le spese è stato Rudy Zerbi che, perdendo la sfida, è finito in mutande.Rudy Zerbi costretto a spogliarsi a Tu sì que vales: rimane in mutande e subisce le battute ironiche di Sabrina Ferilli e non solo ...