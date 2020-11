Haaland | quattro gol e oltre | «Se Favre non mi avesse tolto ne avrei fatti altri»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Erlingha segnatogol l’Hertha Berlino, ma avrebbe voluto segnarne di più Erling, attaccante del Borussia Dortmund, ha segnatogol in mezz’ora contro l’Hertha Berlino. Ma il norvegese non è contento e, ai microfoni di ESPN, è stato protagonista di un siparietto con l’allenatore. «Ad essere sincero, dopo la partita,mi ha chiesto quanti gol avessi segnato. Mi ha chiesto: “Ne hai segnato tre?”. E io gli ho risposto: “No,. Soloperché mi hai sostituito”. Dico la verità, mi sono un po’ arrabbiato con lui in quel momento, ma è così il calcio». Leggi su Calcionews24.com