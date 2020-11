Ferri: “Non esiste un allenatore migliore di Conte per l’Inter” (Di domenica 22 novembre 2020) L’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri ha parlato così a Tuttosport:“Un allenatore più bravo di Conte non esiste per questa Inter: è anche migliorato sul piano della comunicazione. E’ entrato nella testa e nel cuore dei tifosi: se riuscirà a vincere, entrerà anche nella storia. Può farcela.Come finirà Inter-Toro? Non sono bravo a sbilanciarmi, per cui resto abbottonato. Dico che l’Inter non può più fare passi falsi, ma attenzione al Toro. E’ in ripresa, ma mi aspetto tanto dai nerazzurri. Conte avrà il sangue agli occhi perché sa che una vittoria è indispensabile”. Foto: InterNews L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) L’ex difensore nerazzurro Riccardoha parlato così a Tuttosport:“Unpiù bravo dinonper questa Inter: è anche migliorato sul piano della comunicazione. E’ entrato nella testa e nel cuore dei tifosi: se riuscirà a vincere, entrerà anche nella storia. Può farcela.Come finirà Inter-Toro? Non sono bravo a sbilanciarmi, per cui resto abbottonato. Dico che l’Inter non può più fare passi falsi, ma attenzione al Toro. E’ in ripresa, ma mi aspetto tanto dai nerazzurri.avrà il sangue agli occhi perché sa che una vittoria è indispensabile”. Foto: InterNews L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

_takethepoint_ : @mille_celine No no no allora i miei bambini, sono solo i miei bambini, non commetto incesto. Quindi, Davide, Matt… - ItaSportPress : Ferri incensa Conte: 'Non c'è uno più bravo per questa Inter' - - CalvaresiRomina : @FabianaLudovica Belli i colori??sono anni che non tocco i ferri, mi sono dedicata di più all'uncinetto. - captainale_ : L'unica cosa positiva di questo 2020 ignobile è che è l'unico anno dal 2005 in cui mia mamma non si spacca qualcosa… - SensoDiNausea : RT @BruceFake: @SensoDiNausea Mio cugino per la terza volta sotto i ferri all’Irccs di Candiolo per una recidiva tumorale. Non ha 55 anni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferri “Non [LA MAPPA] Rischio sismico in Ciociaria, i geologi invitano alla prevenzione ciociariaoggi.it