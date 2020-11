DIRETTA Sampdoria-Bologna | segui la cronaca della partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di domenica 22 novembre 2020) Nel pomeriggio di Serie A va in scena allo stadio Marassi di Genova, uno dei quattro match del pomeriggio. Una Serie A abbastanza corposa, quella che scenderà in campo alle ore 15 del pomeriggio. A Marassi, ad esempio, andrà in scena la sfida tra, una sorta di scontro diretto vista la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.