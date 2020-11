DayDreamer sconvolge i fan con l’addio di Can a Sanem? Anticipazioni 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Confermata la programmazione al sabato pomeriggio di DayDreamer che torna in onda oggi, 22 novembre, e lo stesso farà il prossimo 29 novembre, con un vero e proprio colpo al cuore per i fan. Chi ha seguito la serie turca in queste settimane, sa bene che Sanem ha deciso di usare il suo profumo per convincere Fabbri a ritirare la denuncia e far tornare libero Can ma poi, come spesso accade, una serie di eventi, non le hanno permesso di dire la verità al suo fidanzato fino a quando lui non le ha chiesto ufficialmente di sposarlo. Le cose per loro stanno per cambiare e tutto perché l’ex socia di Fabbri, Mine, è pronta a vuotare il sacco raccontando anche del profumo e dell’accordo che l’imprenditore ha fatto con Sanem nelle scorse puntate di DayDreamer. Inutile dire che in quel ... Leggi su optimagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Confermata la programmazione al sabato pomeriggio diche torna in onda oggi, 22, e lo stesso farà il prossimo 29, con un vero e proprio colpo al cuore per i fan. Chi ha seguito la serie turca in queste settimane, sa bene cheha deciso di usare il suo profumo per convincere Fabbri a ritirare la denuncia e far tornare libero Can ma poi, come spesso accade, una serie di eventi, non le hanno permesso di dire la verità al suo fidanzato fino a quando lui non le ha chiesto ufficialmente di sposarlo. Le cose per loro stanno per cambiare e tutto perché l’ex socia di Fabbri, Mine, è pronta a vuotare il sacco raccontando anche del profumo e dell’accordo che l’imprenditore ha fatto connelle scorse puntate di. Inutile dire che in quel ...

