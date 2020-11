Conte: “Dobbiamo garantire cure e vaccini, serve un futuro sostenibile” (Di domenica 22 novembre 2020) Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha parlato al G20 di Riad. “serve investire nella sanità pubblica”: questo l’imperativo del premier Il premier Giuseppe Conte ha parlato nel corso della sessione di apertura del G20 di Riad, ricordando che “la comunità internazionale ha affrontato una pandemia senza precedenti dal secolo scorso, con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe, ha parlato al G20 di Riad. “investire nella sanità pubblica”: questo l’imperativo del premier Il premier Giuseppeha parlato nel corso della sessione di apertura del G20 di Riad, ricordando che “la comunità internazionale ha affrontato una pandemia senza precedenti dal secolo scorso, con L'articolo proviene da Inews.it.

capuanogio : #Marotta definitivo su #Eriksen: '#Conte ha risposto in modo esaustivo. Non dobbiamo mai trattenere un calciatore n… - intertriplete0 : RT @marifcinter: Marotta: 'Eriksen? Conte esaustivo. Io aggiungo che non dobbiamo mai trattenere un calciatore quando chiede di essere tras… - CORDESCOM : RT @GagliardoneS: Conte.. 'Noi dobbiamo restare uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova, migliore,… - ___John_Smith__ : RT @GagliardoneS: Conte.. 'Noi dobbiamo restare uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova, migliore,… - Paolo18030138 : RT @capuanogio: #Marotta definitivo su #Eriksen: '#Conte ha risposto in modo esaustivo. Non dobbiamo mai trattenere un calciatore nel momen… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Dobbiamo Coronavirus: Conte, 'in dl ristori ter norma per anticipo somme sindaci' Affaritaliani.it