Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nella Juventus (Di domenica 22 novembre 2020) Il Real Madrid, come racconta Don Balon, è alla caccia di rinforzi per il prossimo Calciomercato estivo 2021 e si starebbe già guardando intorno. Questa volta a finire nei radar della società di Florentino Perez ci sarebbe stato un calciatore in forza alla Juventus, ma secondo il portale spagnolo l’acquisto non si farà perché il Real avrebbe già mollato la pista relativa al bianconero. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio Calhanoglu: il Milan sfida la Juve Alex Sandro, terzino della JuventusCalciomercato, Juventus salva: il Real Madrid abbandona ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Il, come racconta Don Balon, è alla caccia di rinforzi per il prossimoestivo 2021 e si starebbe già guardando intorno. Questa volta a finire nei radar della società di Florentino Perez ci sarebbe stato un calciatore in forza alla, ma secondo il portale spagnolo l’acquisto non si farà perché ilavrebbe giàto la pista relativa al bianconero. LEGGI ANCHE:, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:, addio Calhanoglu: il Milan sfida la Juve Alex Sandro, terzino dellasalva: ilabbandona ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Real Intermania: Conte e la prostituzione intellettuale alla Mourinho, il mercato passa dal Real Madrid ed Eriksen Calciomercato.com Mercato Real Mariano Diaz offerto al West Ham. E il giocatore apre alla Premier

Mercato Real Mariano Diaz - L'anno scorso, durante la sessione di calciomercato, si è parlato molto di Mariano Diaz. L'attaccante con passaporto spagnolo, ...

LaLiga taglia il tetto dei salari dei club: Real Madrid/Barça in difficoltà e rispunta il caso Messi

(di Marco D’Avenia) – Martedì scorso “LaLiga” (Lega Serie A spagnola) ha annunciato che le spese dei vari club saranno tagliate di circa 610 milioni di euro a seguito della pandemia da Covid-19. Il pr ...

