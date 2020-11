Ballando con le Stelle: ecco chi ha vinto e la classifica finale (Di domenica 22 novembre 2020) L’edizione più complicata di Ballando con le Stelle caratterizzata dal Covid-19 è finalmente giunta al termine ed è stata vinta da Gilles Rocca con Lucrezia Lando. Al secondo posto Paolo Conticini con Veera Kinnunen mentre ha chiuso il podio incredibilmente (ed immeritatamente) Alessandra Mussolini in coppia con Samuel Peron (che ha sostituito il suo ballerino Maykel Fonts finito in quarantena a causa del CoronaVirus). Ballando con le Stelle 2020, la classifica finale 1) Gilles Rocca con Lucrezia Lando 2) Paolo Conticini con Veera Kinnunen 3) Alessandra Mussolini con Maykel Fonts 4) Elisa Isoardi con Raimondo Todaro 5) Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina 6) Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaira 7) Tullio Solenghi con Maria Ermachkova 8) Vittoria Schisano con Marco De ... Leggi su biccy (Di domenica 22 novembre 2020) L’edizione più complicata dicon lecaratterizzata dal Covid-19 è finalmente giunta al termine ed è stata vinta da Gilles Rocca con Lucrezia Lando. Al secondo posto Paolo Conticini con Veera Kinnunen mentre ha chiuso il podio incredibilmente (ed immeritatamente) Alessandra Mussolini in coppia con Samuel Peron (che ha sostituito il suo ballerino Maykel Fonts finito in quarantena a causa del CoronaVirus).con le2020, la1) Gilles Rocca con Lucrezia Lando 2) Paolo Conticini con Veera Kinnunen 3) Alessandra Mussolini con Maykel Fonts 4) Elisa Isoardi con Raimondo Todaro 5) Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina 6) Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaira 7) Tullio Solenghi con Maria Ermachkova 8) Vittoria Schisano con Marco De ...

