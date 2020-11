Ultime Notizie Roma del 21-11-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio via libera nella notte Consiglio dei Ministri è uno scostamento da 8 miliardi di euro e al Decreto Ristori terre 9 aiuti per 1,95 miliardi fra i destinatari del contributo a fondo perduto nelle zone rosse entrano anche i negozianti di calzature prevista una dotazione di 400 milioni per i comuni per misure urgenti di solidarietà alimentari altri 100 milioni per acquistare distribuire i farmaci anti covid si va verso un rinvio di scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi con i peccatori la cui approvazione prevista dopo il via libera della camera alla richiesta di spostamento ha provato questa notte rischi di una caduta con una seconda recessione nell’analisi frecce del Centro Studi di Confindustria con il PIL del 43 momento atteso un calo fra le criticità Si ...