Stadio della Roma. Grancio (Misto): “Il Comune disinformato? Sapeva dal 2017 dei problemi sula proprietà dei terreni” (Di sabato 21 novembre 2020) Stadio della Roma – ”La SAIS proprietaria dei terreni di Tor di Valle che ha stipulato i contratti di compravendita dell’Ippodromo di Tor di Valle con la società di Parnasi, Eurnova s.r.l. è una società in liquidazione da anni. Notizia nota al Comune, che ne era a conoscenza già nel 2017 quando chiedevo in commissione Urbanistica di convocare il curatore fallimentare per avere contezza dei contratti stipulati e dei pagamenti corrisposti alla società in liquidazione.” È quanto dichiara in una nota Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea Capitolina – “la mia richiesta diede fastidio ai M5S che mi sospesero illegittimamente, per avere osato formalizzare l’istanza, e irritò Lanzalone, all’epoca fac totum del Sindaco nell’operazione Stadio, come ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 novembre 2020)– ”La SAIS proprietaria dei terreni di Tor di Valle che ha stipulato i contratti di compravendita dell’Ippodromo di Tor di Valle con la società di Parnasi, Eurnova s.r.l. è una società in liquidazione da anni. Notizia nota al, che ne era a conoscenza già nelquando chiedevo in commissione Urbanistica di convocare il curatore fallimentare per avere contezza dei contratti stipulati e dei pagamenti corrisposti alla società in liquidazione.” È quanto dichiara in una nota Cristina, capogruppo delin Assemblea Capitolina – “la mia richiesta diede fastidio ai M5S che mi sospesero illegittimamente, per avere osato formalizzare l’istanza, e irritò Lanzalone, all’epoca fac totum del Sindaco nell’operazione, come ...

