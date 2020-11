Spaventoso nubifragio | città in ginocchio | il sindaco | “State a casa” -VIDEO

(Di sabato 21 novembre 2020) Un risvegliodove l’acqua invade le strade a causa del violentoche si è abbattuto sulla: ilinvita a restare in casa Non ha pace la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Spaventoso nubifragio

BlogLive.it

Il maltempo colpisce l’Italia e in particolare alcune zone. Crotone in ginocchio per un nubifragio. La città è allagata e il maltempo non concede tregua. "Allerta meteo. Evitare di uscire per la vostr ...