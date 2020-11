“Sin Senas Particulares”: detection sulla memoria del Messico – TFF38 (Di sabato 21 novembre 2020) Presentato in conferenza stampa alla 38esima edizione del Torino Film Festival, “Identifyng Feature“, pellicola spagnola dal titolo originale “Sin Senas Particulares“, acclamata al Sundance e al San Sebastian Film Festival, della regista e produttrice messicana Fernanda Valadez. Già ideatrice del cortometraggio “400 Maletas“, nominata per un Ariel d’argento e uno Student Academy Award. “Sin Senas Particulares” è il suo primo lungometraggio come regista e come produttrice, sta collaborando con Rondero per un nuovo progetto dal titolo “Sujo“. “Vengo dallo stato del Guanajuato, dove ci sono molti migranti che cercano di andare negli Stati Uniti. Quando ho letto un articolo sui tredici ragazzi rapiti da un autobus ho pensato a quale poteva essere stato il loro destino, e quello di centinaia di altre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Presentato in conferenza stampa alla 38esima edizione del Torino Film Festival, “Identifyng Feature“, pellicola spagnola dal titolo originaleParticulares“, acclamata al Sundance e al San Sebastian Film Festival, della regista e produttrice messicana Fernanda Valadez. Già ideatrice del cortometraggio “400 Maletas“, nominata per un Ariel d’argento e uno Student Academy Award.è il suo primo lungometraggio come regista e come produttrice, sta collaborando con Rondero per un nuovo progetto dal titolo “Sujo“. “Vengo dallo stato del Guanajuato, dove ci sono molti migranti che cercano di andare negli Stati Uniti. Quando ho letto un articolo sui tredici ragazzi rapiti da un autobus ho pensato a quale poteva essere stato il loro destino, e quello di centinaia di altre ...

