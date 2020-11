Sandra Zampa: "Spostamenti tra Regioni, a Natale possibili deroghe per vedere i congiunti! (Di sabato 21 novembre 2020) “Mancano 40 giorni a Natale e in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra Regioni, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano possibili deroghe”. Così la sottosegretaria del Ministero della Salute, Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo Sabato’ su La7. “A Capodanno non saranno permessi ritrovi in piazza e feste come negli anni passati, saranno adeguatamente normati anche quei giorni - ha proseguito Zampa -. Come governo dobbiamo avere un atteggiamento molto rigoroso e, a differenza di questa estate, non ci saranno deroghe, perchè non possiamo immaginare una terza ondata”. “Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile - ha ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) “Mancano 40 giorni ae in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano”. Così la sottosegretaria del Ministero della Salute,(Pd), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo Sabato’ su La7. “A Capodanno non saranno permessi ritrovi in piazza e feste come negli anni passati, saranno adeguatamente normati anche quei giorni - ha proseguito-. Come governo dobbiamo avere un atteggiamento molto rigoroso e, a differenza di questa estate, non ci saranno, perchè non possiamo immaginare una terza ondata”. “Questodobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile - ha ...

