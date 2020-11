Rai | tv di Stato etico

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 21 novembre 2020) Le opinioni di Nicola Morra sono discutibili, ma da chi? E in ragione del fatto che siano discutibili il presidente della Commissione Antimafia può essere escluso da una trasmissione della Rai dove erainvitato? E chi decide che il fustigatore degli impresentabili in politica sia giudicato egli stesso un impresentabile? Servizio pubblico non può essere censura pubblica e preventiva in forza di supposti principi etici. Visto che il programma era su Raitre, ha deciso Franco Di Mare, direttore della rete (a cui abbiamo chiesto lumi, ma non ha risposto)? E può farlo, senza consultare il presidente dell’azienda od anche l’amministratore delegato? E, anche loro, possono, poi, dire, questo no? Nicola Morra ha detto una frase forse sgradevole e inutile su Jole Santelli e i calabresi. Assunto ciò non esiste alcun motivo valido per cui possa essere escluso da una ...