Qualifiche MotoGP GP Portogallo 2020, Oliveira in pole nel tracciato di casa (Di sabato 21 novembre 2020) Si sono da poco concluse le Qualifiche MotoGP del GP del Portogallo, valevoli per decidere la griglia di partenza dell'ultimo appuntamento stagionale della classe regina. I tempi delle FP3, combinati con quelli della FP1 ed FP2, hanno decretato i dieci piloti che accedono direttamente in Q2. Sono esclusi nomi importanti come Morbidelli, Binder, Crutchlow, Mir, Bagnaia, Petrucci e Rossi; ovvero i favoriti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili in Q2 nel corso della Q1. Vediamo quindi com'è andato questo entusiasmante turno di Qualifiche. Ecco i piloti che accedono direttamente alla Q2. Ad essi si aggiunge Stefan Bradl, 10° – Photo Credit: Twitter Page MotoGPCrutchlow e Morbidelli in Q2, Rossi e Mir molto indietro Inizia l'ultima qualifica stagionale della MotoGP. I piloti ...

