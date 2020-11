Posti letto Covid in Sicilia | è bufera sul dirigente La Rocca per un audio shock Inviati gli ispettori

Leggi su dire

(Di sabato 21 novembre 2020) ROMA – “Tutti i dati caricati sulla piattaforma Gecos della Regione sono veritieri, tutti i posti disponibili. Una diversa azione costituirebbe reato. Vadano i Nas a controllare ovunque anche oggi. Ma basta sciacallaggi e notizie tra il detto e non detto, che hanno la sola funzione di allarmare inutilmente la pubblica opinione”. Lo afferma il dirigente Generale del dipartimento Pianificazione strategica della Regione Siciliana Mario La Rocca, al centro delle polemiche dopo la pubblicazione sul quotidiano ‘La Sicilia’ di un suo audio riguardante i dati sui posti letto dedicati ai pazienti Covid nell’Isola. “Oggi su Cross (la piattaforma nazionale della Protezione civile) dev’essere calato tutto il primo step al 15 novembre. Non sento cazzi, perché oggi faranno le valutazioni e in funzione dei posti letto di terapia intensiva decideranno in quale fascia la Sicilia risiede”, dichiara nell’audio indirizzato ai direttori generali delle Asp e degli ospedali siciliani La Rocca. E’ il 4 novembre, e Conte ha appena firmato il Dpcm con le restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19, ma ancora non sono stati decisi i diversi colori da assegnare alle Regioni. PD ANNUNCIA ESPOSTO SU DATI POSTI LETTO IN SICILIA