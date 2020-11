Mourinho: “Primi o secondi? Adesso non cambia. Questa sera dormirò come un angioletto” (Di sabato 21 novembre 2020) José Mourinho, dopo la vittoria per 2-0 contro il Manchester City e la conquista della vetta in Premier League, ha parlato ai microfoni della BBC. Queste le parole del tecnico degli Spurs: “È bello essere primi, ma forse domani saremo di nuovo secondi e onestamente per me non è un problema. Sono solo contento dell’evoluzione della squadra. La gente non può aspettarsi che arriviamo qui e dopo una stagione andiamo a lottare per il titolo. Non stiamo lottando per il titolo, stiamo solo lottando per vincere ogni partita. Ma perderemo le partite, andremo a pareggiare le partite. La cena stasera sarà piacevole e rilassata, guarderò Atletico Madrid-Barcellona e dormirò come un angioletto.” Foto: sito uff Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) José, dopo la vittoria per 2-0 contro il Manchester City e la conquista della vetta in Premier League, ha parlato ai microfoni della BBC. Queste le parole del tecnico degli Spurs: “È bello essere primi, ma forse domani saremo di nuovoe onestamente per me non è un problema. Sono solo contento dell’evoluzione della squadra. La gente non può aspettarsi che arriviamo qui e dopo una stagione andiamo a lottare per il titolo. Non stiamo lottando per il titolo, stiamo solo lottando per vincere ogni partita. Ma perderemo le partite, andremo a pareggiare le partite. La cena stasarà piacevole e rilassata, guarderò Atletico Madrid-Barcellona eun angioletto.” Foto: sito uff Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

