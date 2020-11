Lazio, i convocati di Inzaghi per il Crotone: torna Immobile, c’è Luis Alberto (Di sabato 21 novembre 2020) In vista della gara di questo pomeriggio contro il Crotone, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. Resta out Strakosha, mentre sono stati arruolati Immobile, guarito dal coronavirus, e Luis Alberto. Portieri: Furlanetto, G. Pereira, Reina.Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu.Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, A. Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. Sono 2?2? i calciatori biancocelesti convocati da mister Inzaghi per #CrotoneLazio!#CMonEagles pic.twitter.com/fS6dCeBnSR — S.S.Lazio ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) In vista della gara di questo pomeriggio contro il, il tecnico della, Simone, ha diramato la lista dei. Resta out Strakosha, mentre sono stati arruolati, guarito dal coronavirus, e. Portieri: Furlanetto, G. Pereira, Reina.Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu.Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva,, Marusic, Parolo, A. Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa,, Muriqi. Sono 2?2? i calciatori biancocelestida misterper #!#CMonEagles pic.twitter.com/fS6dCeBnSR — S.S....

