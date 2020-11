Juventus-Cagliari in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 21 novembre 2020) I bianconeri ospitano i rossoblù nell’anticipo serale dell’8ª giornata di Serie A: dove vedere Juventus-Cagliari in tv e streaming La Juventus di Andrea Pirlo riparte dopo la sosta per le Nazionali affrontando il Cagliari di Eusebio Di Francesco nell’8ª giornata di Serie A. I bianconeri sono sesti in classifica con 13 punti, i rossoblù occupano l’11ª posizione a quota 10. Juventus-Cagliari: la partita si giocherà domenica 21 novembre 2020 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle ore 12.30. A dirigere il match sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Juventus-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) I bianconeri ospitano i rossoblù nell’anticipo serale dell’8ª giornata di Serie A:vederein tv eLadi Andrea Pirlo riparte dopo la sosta per le Nazionali affrontando ildi Eusebio Di Francesco nell’8ª giornata di Serie A. I bianconeri sono sesti in classifica con 13 punti, i rossoblù occupano l’11ª posizione a quota 10.: la partita si giocherà domenica 21 novembre 2020 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle ore 12.30. A dirigere il match sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.sarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN. Gli abbonati potranno seguire la ...

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - juventusfc : Meno uno e si torna a giocare in @SerieA ! FOCUS! ???? @CagliariCalcio - Juvebrasiil : As maiores vitória da Juventus em casa: Juventus 4x0 Cagliari - Serie A 2019/20 Juventus 4x0 Cagliari - Serie A 20… - infoitsport : Juventus Cagliari streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta -