Juventus-Cagliari 2-0: rinascita bianconera guidata da Ronaldo (Di sabato 21 novembre 2020) Juventus arrembante e aggressiva contro il Cagliari. Cristiano Ronaldo guida la resurrezione bianconera: Pirlo può sorridere La Juventus torna alla vittoria e momentaneamente al secondo posto in classifica. La Vecchia Signora scende in campo con decisione e voglia di rinascita. Il rientro di De Ligt garantisce subito una grande aggressione nella metà campo offensiva, accompagnato da un feroce Demiral. Ottima gara di Arthur, con una precisione di passaggi riusciti del 94%. Dopo una prima fase di assestamento Madama domina e costringe il Cagliari a rintanarsi nella propria metà campo. La prima occasione da gol la creano Ronaldo e Rabiot, che chiamano in causa Morata, lo spagnolo gira su Bernardeschi che fa centro, ma l’arbitro interviene e annulla la ... Leggi su zon (Di sabato 21 novembre 2020)arrembante e aggressiva contro il. Cristianoguida la resurrezione: Pirlo può sorridere Latorna alla vittoria e momentaneamente al secondo posto in classifica. La Vecchia Signora scende in campo con decisione e voglia di. Il rientro di De Ligt garantisce subito una grande aggressione nella metà campo offensiva, accompagnato da un feroce Demiral. Ottima gara di Arthur, con una precisione di passaggi riusciti del 94%. Dopo una prima fase di assestamento Madama domina e costringe ila rintanarsi nella propria metà campo. La prima occasione da gol la creanoe Rabiot, che chiamano in causa Morata, lo spagnolo gira su Bernardeschi che fa centro, ma l’arbitro interviene e annulla la ...

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - juventusfc : Meno uno e si torna a giocare in @SerieA ! FOCUS! ???? @CagliariCalcio - sportli26181512 : Serie A, Juventus-Cagliari 2-0: La gara tra Juventus e Cagliari finisce 2-0 per la squadra di Andrea Pirlo. Per i b… - ChristianCeeaa : RT @MarcaFutbolint: Cristiano se viste de 'capocannoniere' para dar el triunfo a la Juve frente al Cagliari -