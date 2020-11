ItaSportPress : Il Liverpool ricorda Ray Clemence: Alisson con maglia speciale nel riscaldamento contro il Leicester -… - SylvieManet : Il Napoli mi ricorda il Liverpool femminile dell'anno scorso. Vedo ripetere più o meno gli stessi problemi in campo… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool ricorda

Sport Fanpage

Prima della partita con il Leicester, il portiere brasiliano scenderà in campo per il riscaldamento indossando la replica della maglia utilizzata da ...E’ tornato a competere con Liverpool, Manchester United ... Lavoravo per la società soprattutto in Belgio, Francia e Olanda. Ho un ricordo bellissimo, fu una grande esperienza anche perché non c’era ...