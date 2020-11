Il capoluogo campano corre ai ripari per evitare di essere commissariato (Di sabato 21 novembre 2020) Il Comune di Napoli rischia il commissariamento se, entro 20 giorni, non verrà approvato il nuovo bilancio di previsione. Comune di Napoli diffidato dal Prefetto: rischio di commissariamento su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 21 novembre 2020) Il Comune di Napoli rischia il commissariamento se, entro 20 giorni, non verrà approvato il nuovo bilancio di previsione. Comune di Napoli diffidato dal Prefetto: rischio di commissariamento su Notizie.it.

avv_procopio : RT @rtl1025: ?? Nelle ultime tre settimane a #Napoli e nella sua provincia la domanda di ossigeno è crescita del 400% mettendo in ginocchio… - PontilloDiego : RT @rtl1025: ?? Nelle ultime tre settimane a #Napoli e nella sua provincia la domanda di ossigeno è crescita del 400% mettendo in ginocchio… - TeoloMassimo : RT @rtl1025: ?? Nelle ultime tre settimane a #Napoli e nella sua provincia la domanda di ossigeno è crescita del 400% mettendo in ginocchio… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Nelle ultime tre settimane a #Napoli e nella sua provincia la domanda di ossigeno è crescita del 400% mettendo in ginocchio… - rtl1025 : ?? Nelle ultime tre settimane a #Napoli e nella sua provincia la domanda di ossigeno è crescita del 400% mettendo in… -

Ultime Notizie dalla rete : capoluogo campano Allerta Maltempo: danni nel capoluogo campano e in provincia Napoli.zon Terremoto 1980, l'epoca dei tagli alla Sanità arrivò dopo la scossa

Non erano province senza ospedali. I viaggi della speranza, certo, portavano a Napoli al Pausillipon, al centro traumatologico, al Cardarelli. Ma il 1980 non era l'anno zero della medicina ...

Nubifragi su Crotone: a rischio la sfida con la Lazio

nel capoluogo calabrese. La Lazio è già arrivata a Crotone da ieri sera e oggi le due squadre proveranno a scendere in campo per testare le condizioni del terreno di gioco. Solo un buon drenaggio ...

Non erano province senza ospedali. I viaggi della speranza, certo, portavano a Napoli al Pausillipon, al centro traumatologico, al Cardarelli. Ma il 1980 non era l'anno zero della medicina ...nel capoluogo calabrese. La Lazio è già arrivata a Crotone da ieri sera e oggi le due squadre proveranno a scendere in campo per testare le condizioni del terreno di gioco. Solo un buon drenaggio ...