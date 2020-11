Coronavirus, Zingaretti: “Non vogliamo tornare all’Italia pre-Covid, serve un Paese più giusto. No a chi insegue facili like ai tweet” (Di sabato 21 novembre 2020) “L’orizzonte non è tornare a gennaio 2019, il nostro obiettivo non è tornare indietro. L’Italia pre-Covid era l’Italia delle diseguaglianze reddituali, di genere, territoriali. Era un sistema Paese che non rinneghiamo ma nel quale non si viveva bene. serve una Italia nuova e non a caso partiamo dalla scuola“. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, apre la serie di incontri su scuola, imprese e sanità proiettando lo sguardo al futuro del Paese nell’era post-Covid. Aprendo l’incontro I vaccini della scuola, il Dem ha parlato della necessità di pensare riforme che migliorino la vita degli italiani, sfruttando l’emergenza Coronavirus come un’occasione per una presa di coscienza collettiva su quelle che devono essere le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) “L’orizzonte non èa gennaio 2019, il nostro obiettivo non èindietro. L’Italia pre-era l’Italia delle diseguaglianze reddituali, di genere, territoriali. Era un sistemache non rinneghiamo ma nel quale non si viveva bene.una Italia nuova e non a caso partiamo dalla scuola“. Il segretario del Partito Democratico, Nicola, apre la serie di incontri su scuola, imprese e sanità proiettando lo sguardo al futuro delnell’era post-. Aprendo l’incontro I vaccini della scuola, il Dem ha parlato della necessità di pensare riforme che migliorino la vita degli italiani, sfruttando l’emergenzacome un’occasione per una presa di coscienza collettiva su quelle che devono essere le ...

