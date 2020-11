Bertolaso lancia l’allarme: “Ci sarà una terza ondata, ecco quando arriverà” (Di sabato 21 novembre 2020) Il nuovo coronavirus non sembra intenzionato a darci tregua. E mentre l'Italia sta combattendo ancora contro la seconda ondata del Covid-19, l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, lancia un altro allarme, prevedendo la possibilità di una terza ondata, che potrebbe colpire il nostro Paese tra febbraio e marzo, a un anno esatto dalla scoperta dei primi casi a Codogno. "Ieri abbiamo fatto una riunione a Perugia", ha spiegato intervenendo a Radio 105 Bertolaso, ora consulente della Regione Umbria per l'emergenza coronavirus. Al centro della riunione anche il lavoro "su quella che sarà la terza ondata", che potrebbe arrivare intorno ai mesi di febbraio e marzo. "Se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti liberi dal ... Leggi su howtodofor (Di sabato 21 novembre 2020) Il nuovo coronavirus non sembra intenzionato a darci tregua. E mentre l'Italia sta combattendo ancora contro la secondadel Covid-19, l'ex capo della protezione civile, Guidoun altro allarme, prevedendo la possibilità di una, che potrebbe colpire il nostro Paese tra febbraio e marzo, a un anno esatto dalla scoperta dei primi casi a Codogno. "Ieri abbiamo fatto una riunione a Perugia", ha spiegato intervenendo a Radio 105, ora consulente della Regione Umbria per l'emergenza coronavirus. Al centro della riunione anche il lavoro "su quella chela", che potrebbe arrivare intorno ai mesi di febbraio e marzo. "Se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti liberi dal ...

