Benevento | si ferma Dabo | è positivo al Covid-19

Il Benevento, con una nota ufficiale, ha reso noto che "al rientro dall'impegno con la Nazionale del Burkina Faso, Bryan Dabo è risultato positivo in data 20 novembre al virus Sars Covid-19, dopo essere stato sottoposto a due tamponi rapidi antigenici e a un tampone molecolare. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio staff medico, che l'atleta non è in contatto con il resto del "gruppo squadra" dalla data dell'8 novembre successiva all'ultimo impegno ufficiale di campionato Benevento-Spezia disputato il 7 novembre. L'atleta, attualmente asintomatico ed in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, era risultato negativo in data 17 novembre all'ultimo tampone molecolare eseguito all'estero." Foto: twitter uff Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Una contrattura ha fermato ancora una volta Nicolas Viola che sarà costretto ancora una volta a rinviare l’esordio stagionale in Serie A con il Benevento. Il fantasista giallorosso si è allenato con g ...

Un grande assente per Fiorentina-Benevento

Nella sfida di Domenica tra Fiorentina e Benevento ci sarà un grande assente. L’ex viola Bryan Dabo, infatti, non è partito per Firenze a causa di una sospetta positività al coronavirus. Secondo quant ...

Una contrattura ha fermato ancora una volta Nicolas Viola che sarà costretto ancora una volta a rinviare l'esordio stagionale in Serie A con il Benevento. Il fantasista giallorosso si è allenato con g ...Nella sfida di Domenica tra Fiorentina e Benevento ci sarà un grande assente. L'ex viola Bryan Dabo, infatti, non è partito per Firenze a causa di una sospetta positività al coronavirus. Secondo quant ...